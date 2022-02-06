الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب ثلاجة يُروّج لحومًا ودواجن فاسدة بعابدين للمحاكمة

لحوم
لحوم

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة تاجر يروج 600 كيلو لحوم ودواجن فاسدة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الغش التجارى.

كانت قد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة؛ وذلك لإدارته المحل "دون ترخيص"، وحيازته مواد غذائية "لحوم- دواجن" مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وضبط بحوزته 600 كيلوجرام مقطعات لحوم ودواجن، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

نيابة عابدين الجزئية المحاكمة الجنائية الغش التجاري دواجن فاسدة لحوم قسم شرطة عابدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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