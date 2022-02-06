الأحد 06 فبراير 2022
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سياسي

«طاقة النواب»: توصيل الغاز الطبيعي لـ13 مليون وحدة سكنية انطلاقة عصرية للدولة

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ما يتم من أعمال البنية التحتية وتوصيل المرافق، وإقامة مدن جديدة ومجتمعات عمرانية حضارية وآدمية والتصدي للعشوائيات والفوضى، إنجاز كبير ونهضة ضخمة لم تكن معهودة من قبل ويلمسها ملايين المصريين.

ونوه عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، بما أعلنه وزير البترول المهندس طارق الملا، عن النجاح في توصيل خدمة الغاز الطبيعي لنحو 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر، منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، وهو ما أدى إلى تحقيق وفرًا تقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.

وأضاف عضو طاقة النواب، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز، وذلك لخفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة في استيراد البوتاجاز ودعم اسطوانات البوتاجاز، علاوة على تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة المواطنين.

واختتم النائب عمرو القطامي، بأن استمرار جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتعزيز وتوصيل مختلف المرافق، واجب للدولة وتوجيهات مباشرة من قيادتها السياسية، وانعكاس لحياة كريمة وعصرية تليق بالوطن.

وفي وقت سابق أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022، مما أدى إلى تحقيق وفرا يقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطة الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي فى المنازل وإحلاله كبديل للبوتاجاز لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة في دعم اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى تقديم خدمة حضارية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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