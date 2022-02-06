الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سياسى مغربي لـ «الدستور»: ريان أيقظ الشعور الإنساني في أمة كاملة

ريان
ريان

تسود منطقة تمروت بمدينة شفشاون في المغرب حالة من الحزن على فقدان الطفل ريان عقب سقوطه في البئر.

من جانبه، قال هشام المرواني مغربي ناشط سياسي وحقوقي وطني، إنه منذ الوهلة الأولى من الإعلان عن سقوط الطفل ريان في البئر بقرية تابعة لإقليم شفشاون سارعت السلطات المحلية والإقليمية لعين المكان.

وأشار إلى أنه تم استدعاء استدعت مختصين وفرق إنقاذ وبدأت العملية بإنزال شخص إلى البئر لكنه لم يتمكن من الوصول إلى الطفل لان الثقب ضيق بحيث لم يتعدى عرض البئر العشرين سنتيمتر مما استدعى تدخل فرق إنقاذ ومهندسين وطوبوغرفيين، واستعمال الجرافات وآليات الحفر لإزالة التربة مع مسارعة الزمن لإخراج ريان من البئر وهذا ما حدث بالفعل، لكن مشيئة الله شاءت أن يلبي ريان نداء ربه ويسلم الروح لخالقها رغم كل الموجودات التي بذلت ورغم مده الأكسجين توفي ريان رحمة الله عليه.

وأضاف المروانى في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تابع الحدث منذ بدايته وحتى نهايته، مشيدا بالمجهودات التي بذلت من طرف كل من تجند لإنقاذ ريان بتعليمات ملكية سامية، من سلطات ولجنة اليقظة وجمعيات المجتمع المدني ومواطنين إلخ وكذلك التعاطف الوطني والدولي الذي حظي به هذا الطفل البريء والتغطية الإعلامية الواسعة بحيث كبريات وسائل الإعلام الدولية نقلت قضية ريان.

وتابع"رأينا تغريدات ودعوات لرياضيين وفنانين كبار، ريان وحد القلوب، ريان أيقظ الشعور الإنساني في أمة كاملة قبل أن يغمض عينيه إلى الأبد، وأرسل رسالة للبشرية قبل أن يرحل".

وأشار المرواني إلى أن الرسالة الملكية التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى أسرة الفقيد خير دليل على العطف والحنان الذي يوليه لكافة المواطنين المغاربة دون استثناء.

وقدم المروانى أحر التعازي وأصدق المواساة لوالدي ريان وأهله وكل المتعاطفين معه، مختتما تصريحاته قائلا " وداعًا ريان ستبقى في أذهاننا إلى الأبد".

الطفل ريان إقليم شفشاون فرق إنقاذ آليات الحفر ناشط سياسي

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وائل لطفي

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