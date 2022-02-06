الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تشارك في المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية

جريدة الدستور

 تشارك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد في ندوة «المسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية»، والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO»، وتحت إشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية .

وتفتتح فعاليات الندوة والمسابقة، كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ومحمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية-اليونيدو، والمهندس كريم عفيفي المنسق الوطني للمسابقة

وتستعرض غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، جهودها في التنسيق لإقامة أول مسابقة وطنية للمنتجات الغذائية التراثية، وكذا بروتوكولات التعاون وجهود الشراكة بين الغرفة والهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء والخدمات التمويلية المقدمة من البنك الاهلي المصري في إطار الشراكة الاستراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التدريب والاستشارات والتحاليل التي يقدمها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، وغيرها من الأنشطة والخدمات التي توفرها الغرفة لأعضائها علي مستوى المصانع الغذائية بالجمهورية لنحو أكثر من 17 ألف مصنعاً ومنشأة غذائية.

كما يشارك بفعاليات الندوة والمسابقة من المتحدثين، كل من الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، للتعريف بخدمات المركز، ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي والحديث عن مشروع الابتكار في منتجات الألبان، والمهندس محمد كمال مدير إدارة المشروعات الدولية بمركز تحديث الصناعة، لاستعراض دور المركز في قطاع الصناعات الغذائية، والمهندس حسام شبكة ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن دور الجهاز في القطاع الغذائي والمسابقة الوطنية للمنتجات الغذائية التراثية.

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