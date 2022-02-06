بدء أعمال توسعة وتطوير شبكة المعلومات بجامعة قناة السويس

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بالبدء الفوري في أعمال تطوير شبكة الاتصالات والمعلومات بالجامعة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين مهندسي الشبكة ووحدات ال lT بالكليات، ومن خلال عقد دورات تدريبية لمسؤولي وحدات الـ lT لتقديم الدعم الفني لهم لمواجهة المشكلات التي قد تواجههم من أعطال للشبكات وغيرها.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة اليوم الأحد ٦ فبراير لمقر شبكة المعلومات والاتصالات بالجامعة، حيث شهد الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام وتوسعة الطريق أمام الشبكة.

رافق الدكتور ناصر مندور كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم، والدكتور باسم الهادى مدير الشبكة، والدكتور أحمد يحيى مدير البورتل، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية، ومهندسي الشبكة أحمد هلال، حسن فريد، هيثم العدوى، محمد حسن.

وتابع “مندور” موضحاً أن أعمال التطوير ستشمل ثلاث طوابق الأول يتم تخصيصه للداتا سنتر أما الدور الثانى وعلى مساحة ٢٠٠ متر مربع، فيضم ثلاث قاعات لمهندسي الشبكة بالإضافة إلى قاعة تدريبية مزودة بتقنيات عالية وأجهزة متطورة وشبكات إنترنت فائقة السرعة والدور الثالث يضم مخزن لمهام الشبكات.

هذا وطالب “مندور” بعمل حصر لجميع العاملين بالجامعة من خريجي الحاسبات والمعلومات، البرمجة، الـ IT وذلك لدعم الوحدات داخل الكليات بالجواهر المتخصصة لرفع كفاءة الوحدات داخل الكليات.

كما شدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من عمليات التوسعة فى غضون شهر من الآن، حيث تم بالفعل عمل المقايسة وسيتم على الفور البدء في العمل.