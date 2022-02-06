الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولون أمريكيون: روسيا حشدت 70% من القوات العسكرية اللازمة لغزو أوكرانيا

قوات روسيا
قوات روسيا

أكد مسئولون بالجيش والاستخبارات الأمريكية أن روسيا حشدت 70% من القوات العسكرية اللازمة لشن غزو واسع النطاق على أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وظهور ملايين اللاجئين.

وذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسئولين بارزين بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذروا في إحاطات لمشرعين وشركاء أوروبيين في الأيام الأخيرة من أنه إذا اختارت (موسكو) شن غزو كامل على أوكرانيا، فقد يتسبب ذلك في قتل 50 ألف مدني ونزوح ما يصل إلى 5 ملايين لاجئ.

ووفقا للتقديرات الأمريكية الرسمية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه 83 مجموعة تكتيكية من الكتائب يبلغ قوام كل كتيبة 750 جنديا تقريبا على حدود أوكرانيا، وهو ما يمثل 70% من القوات التي سيحتاجها لتحقيق أقصى قدر من الغزو الكامل.

وقدر المسئولون الأمريكيون إن هناك أكثر من 100 ألف جندي روسي تم حشدهم على الحدود الأوكرانية، وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن الحشد العسكري لا يعتبر خدعة ويُعتقد أن الهجوم يمكن أن يحدث في أي يوم، مع توقعات بحدوثه بين منتصف فبراير وأواخر مارس.

ووفقا للصحيفة، تأتي هذه الأنباء عقب يومين من اجتماعات بين مشرعين أمريكيين ومسئولين بوزارة الدفاع، حذر المشرعون بعدها من أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يكون وشيكًا.

وقال السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) للصحفيين بعد الاجتماع إن الغزو “شبه مؤكد”، مضيفًا: "هذا هو أكبر تهديد في أوروبا منذ عام 1945".

ونشر البنتاجون 3 آلاف جندي في أوروبا الشرقية ووضع 8 آلاف و500 جندي في حالة تأهب قصوى وسط التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية قالت مرارا إنه لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

ونفت روسيا وجود أي نية لغزو أوكرانيا، واتهمت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي- يوم الإثنين الماضي- بإثارة "حالة من الهستيريا".

واشنطن غزو أوكرانيا أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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