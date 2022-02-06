الأطفال والواقي من الشمس.. العمر المناسب للتطبيق وتدابير السلامة والنصائح

تعمل المستحضرات الواقية من الشمس أو الواقي من الشمس على حماية الجلد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية نتيجة لذلك، فهو يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بحروق الشمس والطفح الجلدي في حين أن واقي الشمس ضروري للأطفال، فإن بشرتهم تتطلب أيضًا التعرض للهواء.

ونستعرض في التقرير التالي وفقًا لموقع “momjunction” النصائح حول اختيار واقي الشمس المناسب لطفلك.

هل واقي الشمس آمن للأطفال؟

الرضع لديهم بشرة حساسة معرضة لحروق الشمس ومع ذلك، فإن وضع واقي الشمس على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر قد يكون ضارًا لأنهم معرضون للآثار الجانبية مثل الطفح الجلدي.

متى يمكن للأطفال ارتداء واقي الشمس؟

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر وضع واقٍ من الشمس بعد استشارة طبيب الأطفال من الناحية المثالية ، لا ينبغي أن يتعرضوا لأشعة الشمس المباشرة.

كم يجب أن يرتدي الطفل الواقي من الشمس؟

ضعي طبقة رقيقة من واقي الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو على طفلك للمساعدة في منع تهيج الجلد ومع ذلك أولاً قم بإجراء اختبار رقعة على معصم طفلك للتحقق من وجود علامات تهيج.

وضع الكريم الواقي من الشمس قبل 30 دقيقة من الخروج في الهواء الطلق وأعد وضعه كل ساعتين لتوفير أقصى درجات الحماية.

كيف تختار واقي الشمس المناسب للأطفال؟

يمكن أن تساعدك النصائح التالية على اختيار واقي الشمس المناسب لطفلك:

اختر واقيًا من الشمس يحتوي على 30 SPF على الأقل.

اختر واقيًا من الشمس واسع الطيف للحماية من أشعة UVA و UVB.

استخدم واقيًا من الشمس مقاومًا للماء ، خاصةً إذا كان الطفل يسبح في بيئة مفتوحة.

تجنب واقيات الشمس التي تحتوي على أوكسي بنزون ​​و PABA لأنها قد تسبب الحساسية.

اختر واقيات الشمس المعدنية التي تحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو ثاني أكسيد الزنك للبشرة الحساسة.

ما هي الطرق الأخرى لحماية الأطفال من الشمس؟

يمكن أن تساعد الخطوات التالية في حماية الأطفال من أشعة الشمس:

الابتعاد عن أشعة الشمس الزائدة.

ألبسهم ملابس بأكمام طويلة وخفيفة الوزن ولكن ليست شفافة.

تأكد من أن الطفل يشرب كمية كافية من الماء أو سوائل أخرى.

ابحث عن علامات التهيج.