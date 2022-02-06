الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مشان الله لا تضربوني».. القصة الكاملة للطفل محمد فواز قطيفان المخطوف في سوريا

الطفل محمد فواز
الطفل محمد فواز

تصدر هاشتاج “أنقذوا الطفل محمد فواز” منصات السوشيال ميديا، وهو طفل سوري الجنسية، طلب العديد من رواد السوشيال ميديا إنقاذه بتدخل الجهات المسئولة، وذلك بعدما توفى الطفل ريان المغربي بالأمس، مؤكدين أنه يجب إعطاء اهتمام الرأي العام للطفل “فواز” الآن، مثلما حدث في قضية الطفل المغربي الذي سقط في بئر.

حسب الرواية التي انتشرت على السوشيال ميديا، أن الطفل السوري محمد فواز القطيفان، مخطوف منذ 4  شهور، وقد طلب الخاطفون فدية 140 ألف دولار.

وأضافت الرواية المنتشرة إن الخاطفين قد ملوا من الانتظار على الفدية، فأرسلوا لأهله فيديو لابنهم مؤلم جداً، وهو متجرد من ملابسه ويتم ضربه بطريقة جنونية، وهو يصرخ قائلا: "مشان الله لا تضربوني".

كشف عمه “مصعب” في وسائل إعلام سورية القصة الكاملة للخطف، قائلا: "إن طفلنا انخطف في 2 نوفمبر من العام الماضي، عندما كان متوجهاً في الصباح الباكر إلى مدرسته، وهو وحيد أهله على 3 فتيات".

واستكمل عمه في تصريحاته: “أن الخاطفين كانوا 4 أشخاص، بينهم امرأة، ويستقلون دراجتين ناريتين”.. مؤكداً أن "عملية الخطف كانت مقصودة، حيث إن المرأة التي كانت برفقة الخاطفين قامت بالإشارة إلى الطفل محمد فواز بعينه".

وأكد عم الطفل، أن “الخاطفين بالبداية طلبوا مبلغ كبير جداً بحدود 700 مليون ليرة سورية”، منوهاً إلى أنهم لا يطلبون النقود بالليرة السورية.

وأشار إلى أنه بعد مفاوضات كبيرة جداً تم تخفيض المبلغ إلى 500 مليون ليرة سورية، وبعد بكاء والدته وتضرعها خفضوا المبلغ مرة ثانية إلى 400 مليون.

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