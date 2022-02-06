100 تذكرة هدية محمد صلاح لأبناء قريته لحضور نهائي إفريقيا

وأفادت مصادر مقربة من أسرة نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بتجهيز ٣ أتوبيسات لنقل كافة شباب القرية الذين يتوافدون على مطار القاهرة للسفر إلي ياوندي عاصمة دولة الكاميرون لحضور نهائي الكان 2022 م .

من جانبه، أكد الحاج ماهر أنور شتيه عمدة قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية أن «صلاح» سيدعمه أبناءً قريته لتحقيق الفوز على المنتخب السنغالي للتحقيق البطولة القارية .

وكشف عمدة نجريج أن المباراة مع المنتخب الكاميروني ستشهد تنافسً قوي وصراع بدني من اجل تحقيق حلم البطولة الثامنة وإسعاد الشعب المصري.

وصعد المنتخب الوطني لمباراة الدور قبل النهائي بعد الإطاحه بمنتخبي كوديفوار والمغرب والكاميرون في مباريات ثلاثة تاريخية.