«المتيني» يشهد افتتاح فعاليات جامعة الطفل بـ«عين شمس»

شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث فعاليات افتتاح جامعة الطفل بالمرحلة الرابعة والخامسة بجامعة عين شمس ، بمشاركة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الدولي، و الدكتورة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور تامر النادي مدير إدارة المنح والمشروعات،و الدكتورة نهى الرافعي منسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، و الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز ريادة الابتكار والإبداع IHUB .

و تبدأ الدراسة فى الفترة من 6 فبراير إلى 17 فبراير 2022 ،ومن المقرر أن يقوم الاطفال بزيارة كافة كليات الجامعة ومركز الابتكار "I hub" ، وكانت جامعة عين شمس قد خلال المرحلة أولى (2015 - 2016) حوالي 190 طفلا ، والمرحلة الثانية (2016- 2017) حوالي 160 طفلا ، المرحلة الثالثة (2018 - 2019) حوالي 140 طفلا ، وتم توقف المشروع نتيجة فيروس كورونا المستجد ويتم إستئناف المرحلتين الرابعة والخامسة بعدد حوالي 160 طفل للمرحلتين.

يذكر أن جامعة الطفل هو برنامج تبنته وممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم بهدف التنقيب عن المواهب والنوابغ في مرحلة التعليم قبل الجامعي واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، هو أحد آليات أكاديمية البحث العلمي في هذا المجال، ويعتبر من أكبر برامج التعليم الإبداعي التي تتيحها أكاديمية البحث العلمي لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية (حوالي 45 جامعة) ومن أهمها "جامعة عين شمس" ويقبل البرنامج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 9 حتى 15 سنة من مختلف محافظات الجمهورية، ويتم توزيعهم على أقرب جامعة لمحل إقامتهم، ويقدم البرنامج تخصصات علمية مختلفة محددة من قبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا استنادا على برنامج جامعة الطفل العالمي حيث أن الأكاديمية عضو الشبكة الأوروبية لجامعة الطفل.

ومنذ أن تم إطلاق برنامج جامعة الطفل عام 2015، استطاع تقديم خدمات لأكثر من 18 ألف تلميذ، حيث يشهد إقبال شديد من قبل الطلاب مما يجعل القائمين على البرنامج لإغلاق باب التسجيل بعد دقائق فقط من فتحه.

