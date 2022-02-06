بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. افتتاح معرض نقابة المهندسين للأجهزة الكهربائية

افتتح اليوم الأحد 6 فبراير، المهندس حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والأستاذة إيناس صلاح مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، معرض نقابة المهندسين المصرية للأجهزة الكهربائية بمقر النقابة.

وصرح المهندس "أحمد حشيش" أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 17 فبراير الجاري بخصومات تصل إلى 15%، حيث يعد المعرض بداية لسلسلة معارض تنظمها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خدمة للمهندسين وأسرهم.

وأشار "حشيش" إلى أن شهر يونيو القادم سيشهد إقامة معرض آخر بمقر نادي المهندسين بالسادس من أكتوبر، مضيفًا أنه جارٍ دراسة نظام التقسيط مع إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي لتطبيقه بالمعارض القادمة.

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة المهندس هاني محمود، عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تبدأ 25 فبراير الجاري. وضمت قائمة المرشحين على منصب النقيب العام 23 مترشح كالتالي:

«هاني ضاحي، أحمد عثمان، طارق النبراوي، حافظ فؤاد عبدالرحمن، فيصل محمود عوض، أيمن فتحي حسين، عزت عرفة حسن، سيد محمد شحاتة، عبدالله عبدالمنعم عبدالله، محمد سامي عبدالمعطي، محمد صلاح عزت، وإيمان علام».

كما شملت: «مجدي نجيب محمد، سامح فوزي محمد، ضياء عبدالمنعم حسن، محمد نجيب، سامي فهمي ترك، عادل حسن إسماعيل، أسامة أحمد النجدي، كريم محمد محمد، عادل حسنين إبراهيم، مصطفي عبدالخالق أبو زيد، مظفر الدين محمد، أيمن محمد حسن».

وشهدت محافظة القاهرة ترشح 11 منافس على منصب النقيب وتلتها الاسكندرية بـ١٠مرشحين، والغربية والشرقية بـ ٨ مرشحين، ودمياط والجيزة والمنيا بـ٧ مرشحين، فيما تساوت كل من السويس والاقصر وسوهاج وقنا بـ٥ مرشحين.

وشهدت نقابات العريش، والقليوبية، وبنى سويف، تنافس مرشحين فقط على رئاسة الفرعية، أما بور سعيد، ومطروح، والفيوم فتقدم لمنصب النقيب بها 3 مرشحين، فيما ترشح 4 لمنصب رئيس نقابة المهندسين في كل من المنوفية، والدقهلية، البحيرة، وكفر الشيخ، وأسيوط، والوادى الجديد، وأسوان.

فيما سوف يتم إعلان فوز المهندس أحمد المصرى برئاسة نقابة الاسماعيلية بالتزكية حيث لم يتقدم للترشح على المنصب سواه.

وترشح على منصب رئيس نقابة القاهرة: «هشام أبو سنة، ومحمد غنيم، والسعيد عثمان، وعادل محروس، وخالد المهدي، ومحمود الدليل، وحنان صادق، وحسم الدين عفيفي، وعبد المجيد علي، وشريف البجيرمي، ومظفر السبكي، وفي منصب رئيس نقابة الجيزة: إيهاب منصور، وإبراهيم سراج الدين، ورجب حجازي، وأسامة حمزاوي، وعلاء صفوت وأشرف الصاوي ومحمد الفحام.

وأوضحت اللجنة المشرفة، أنه تم تخصيص 18 يوما للدعاية الانتخابية للمرشحين، بدأت من أمس الأحد بإعلان القوائم النهائية وحتى يوم الأربعاء 23 فبراير، وتم تحديد يوم الخميس 24 فبراير للصمت الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، يوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفق قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، فإنه من المقرر أن يكون يوم الجمعة 4 مارس 2022 هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.