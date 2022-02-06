الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

أُصيب شخصين اليوم، إثر حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف - المنيا، بزمام قرية الفنت أقصى جنوب مركز الفشن، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز الفشن يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي قرب قرية الفنت، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وهما عامر جابر حسن، 49 سنة، مقيم الفنت، مصاب باشتباه كسر باليد اليمنى، ومحمد نبيل محمد، 28 سنة، مقيم الفنت، مصاب بكدمات وسحجات.

أمن بني سويف الطريق الزراعي حادث انقلاب دراجة نارية الطريق الزراعي بني سويف المنيا مركز الفشن

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