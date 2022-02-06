الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

محطات الطاقة الشمسية
محطات الطاقة الشمسية في مصر

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة.

 وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف أي من محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة.

وأشار المركز الإعلامي للوزراء، في بيان اليوم، إلى أن وزارة الكهرباء شددت على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكامل طاقتها على مدار العام باختلاف فصول السنة، ودون التأثر بدرجات الحرارة.

ولفتت الوزارة- بحسب بيان الوزراء- إلى إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين، مُؤكدةً أن إنتاج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4.5 ألف جيجاوات ساعة في عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية، بالإضافة إلى المحطات أعلى المباني ومحطة أخرى بقدرة 26 ميجاوات تابعة لهيئة الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، نجحت مصر في تحقيق طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تبني برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة، يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ إنتاج مصر من الطاقة الكهرومائية خلال عام 2021 حوالي 14 ألف جيجاوات ساعة، كما سجلت مشروعات طاقة الرياح إنتاج نحو 5.4 ألف جيجا وات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة قرابة 4.5 ألف جيجاوات ساعة، بالإضافة إلى 86 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي.

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شائعة
شائعة
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