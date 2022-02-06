الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بعد سبه القطب الجيلاني.. «الكسنزانية» تطالب الوقف السني العراقي بإقالة مدير المراقد

شيخ الطريقة الكسنزانية
شيخ الطريقة الكسنزانية

طالبت الطريقة الكسنزانية، اليوم الأحد، الوقف السني بالعراق، بضرورة إقالة مدير المراقد فارس العبيدي، وذلك بعد ثبوت تهمة سبه للقطب الصوفي عبد القادر الجيلانى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهدئة غضب مريدي وأتباع الصوفية داخل العراق وخارجه، بعد هذه الواقعة التي تسببت في حالة من الغليان بين أتباع الطريقة القادرية في العالم الإسلامي.

وكان الآلاف من مريدي وأتباع الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق، قد احتشدوا أمس الأول، أمام ضريح القطب الصوفي الشيخ عبدالقادر الجيلانى، مطالبين بضرورة محاسبة مدير إدارة المراقد في الوقف السني العراقي بعد هجومه على القطب الجيلاني وسبه في تسجيل صوتي تم تسريبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

في سياق متصل، نظمت الطرق الصوفية، بدولة العراق، مسيرات مليونية حاشدة، رفضًا للهجوم على القطب الصوفي الشيخ عبدالقادر الجيلانى، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لمدير المراقد في الوقف السني العراقي، يظهر استهزاءه وسخريته من القطب الغوث عبدالقادر الجيلانى، الأمر الذى تسبب في حدوث حالة غضب عارمة في صفوف مريدي وأتباع الطرق والتكايا الصوفية بدولة العراق وخارجها أيضًا.

وشاركت الطريقة القادرية الكسنزانية بوفود من المريدين والمحبين في هذه المسيرات المليونية التي طافت حول ضريح ومقام القطب الجيلاني ببغداد، حيث أعلن آلاف الصوفية رفضهم لأي هجوم أو استهزاء يطال أي رمز إسلامي صوفي في العراق أو خارجه، لأن ذلك من شأنه إحداث حالة من الغضب والفوضى في صفوف المحبين مريدي وأتباع الصوفية بجميع أنحاء العالم.


وأعلنت طرق صوفية حول العالم الإسلامي، رفضها للهجوم على القطب الجيلاني مطالبين الحكومة العراقية بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذا الهجوم، الذي صدر ضد القطب الصوفي الكبير عبدالقادر الجيلاني.

الطريقة الكسنزانية العراق تطالب إقالة مدير المراقد

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

«توقف محطات الطاقة الشمسية فى مصر».. الحكومة تكشف الحقيقة

«شبورة وأمطار».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

في اليوم قبل الأخير .. ننشر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

المتحف المصرى الكبير.. موقف الإنشاءات على مكتب «مدبولى»

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: إسرائيل تقوض تطبيق حل الدولتين بتصعيد جرائمها

إسرائيل تعزى فى وفاة ريان: وداعًا حبيب الملايين.. ورحم الله الطفل البرىء

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين