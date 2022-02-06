بعد سبه القطب الجيلاني.. «الكسنزانية» تطالب الوقف السني العراقي بإقالة مدير المراقد

طالبت الطريقة الكسنزانية، اليوم الأحد، الوقف السني بالعراق، بضرورة إقالة مدير المراقد فارس العبيدي، وذلك بعد ثبوت تهمة سبه للقطب الصوفي عبد القادر الجيلانى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهدئة غضب مريدي وأتباع الصوفية داخل العراق وخارجه، بعد هذه الواقعة التي تسببت في حالة من الغليان بين أتباع الطريقة القادرية في العالم الإسلامي.

وكان الآلاف من مريدي وأتباع الطريقة القادرية الكسنزانية بالعراق، قد احتشدوا أمس الأول، أمام ضريح القطب الصوفي الشيخ عبدالقادر الجيلانى، مطالبين بضرورة محاسبة مدير إدارة المراقد في الوقف السني العراقي بعد هجومه على القطب الجيلاني وسبه في تسجيل صوتي تم تسريبه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

في سياق متصل، نظمت الطرق الصوفية، بدولة العراق، مسيرات مليونية حاشدة، رفضًا للهجوم على القطب الصوفي الشيخ عبدالقادر الجيلانى، وذلك بعد انتشار مقطع صوتي لمدير المراقد في الوقف السني العراقي، يظهر استهزاءه وسخريته من القطب الغوث عبدالقادر الجيلانى، الأمر الذى تسبب في حدوث حالة غضب عارمة في صفوف مريدي وأتباع الطرق والتكايا الصوفية بدولة العراق وخارجها أيضًا.

وشاركت الطريقة القادرية الكسنزانية بوفود من المريدين والمحبين في هذه المسيرات المليونية التي طافت حول ضريح ومقام القطب الجيلاني ببغداد، حيث أعلن آلاف الصوفية رفضهم لأي هجوم أو استهزاء يطال أي رمز إسلامي صوفي في العراق أو خارجه، لأن ذلك من شأنه إحداث حالة من الغضب والفوضى في صفوف المحبين مريدي وأتباع الصوفية بجميع أنحاء العالم.



وأعلنت طرق صوفية حول العالم الإسلامي، رفضها للهجوم على القطب الجيلاني مطالبين الحكومة العراقية بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذا الهجوم، الذي صدر ضد القطب الصوفي الكبير عبدالقادر الجيلاني.