لمن تخلف الأيام الماضية.. «التأمينات» تواصل صرف معاشات فبراير

واصلت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات فبراير 2022 لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية.

وأوضحت هيئة التأمينات، أنه تم تقسيم صرف المعاشات إلى شرائح لمن يتقاضى معاشه من البريد، حيث بدأت فى صرف الشريحة الثالثة لمن يحصل على اقل من 3000 جنيه، فى حين تم الانتهاء من صرف الشريحة الأولى التى تتقاضى أقل من 1000 جنيه، وأيضا الشريحة الثانية لأقل من 2000 جنيه، على أن يتوالي صرف الشرائح تباعا.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة جهات للصرف ومنها:-

- ماكينات الصرف الإلكترونية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وذلك طوال 24 ساعة.

- الصرف من مكاتب البريد المنتشرة فى المحافظات، وفقا للمواعيد المحددة لذلك.

- من محافظ التليفونات المحمولة باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة، للمستحقين من أصحاب المعاشات.

- البنوك التجارية من خلال كارت ميزة أو حساب توفير.

- منافذ بنك ناصر الاجتماعي.

- بنوك القرى.

اما عن صرف المعاشات من منافذ المحمول، فقد أكدت الهيئة القومية، أن هناك عدة إجراءات لابد من اتباعها للصرف من محافظ الهاتف المحمول ومنها:-

- أن يتوجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول، ثم فتح محفظة إلكترونية، ثم التوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تستكمل باقي الإجراءات مع شركة المحمول وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

جدير بالذكر، أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت أن قيم المعاشات المنصرفة فى مصر لـ 10.5 مليون مستفيد زادت منذ 2018 حتى عام 2021 بنسبة 50% منذ عام، كما زادت المعاشات المستحقة خلال عام 2021 بنسبة 13% بتكلفة سنوية تبلغ نحو 31 مليار جنيه.