كيف يمكن للمرأة في منتصف العمر محاربة الهالات السوداء؟

لقد كانت الهالات السوداء مصدر قلق كبير للنساء من جميع الأعمار، وخاصة أولئك الذين هم في منتصف العمر لأنهم يجعلونك تبدو أكبر سناً، وإذا لم يتم علاج هذه الهالات السوداء بشكل صحيح، فيمكن أن تكون مشكلة طويلة الأمد بالنسبة للكثيرين، وفقًا لموقع “timesofindia”.

ويقول هاري سهروات خبير التجميل إن اكتشفنا الأسباب الأكثر شيوعًا للهالات السوداء، حيث أن الجلد تحت العين يكون أنحف مما يجعله عرضة للتسمير السهل بمرور الوقت، وتشمل الأسباب فرط التصبغ وضعف الدورة الدموية وفقدان فيتامين سي، يقترح بعض النصائح لمعالجة المشكلة ومن أبرزها :

تطبيق كريمات تفتيح البشرة

نظرًا لأن الجلد تحت العين هو أنحف ، فإنه يتطلب علاجًا دقيقًا، و ثبت أن الكريمات الغنية بفيتامين C والريتينويد وحمض الهيالورونيك مفيدة في تقليل البقع الداكنة تحت العين.

كريمات التفتيح تحت العين

أن كريم تحت العين في تقليل الخطوط الدقيقة والهالات السوداء والانتفاخ بينما تساعد مكوناته المرطبة على تهدئة الانتفاخ، وترطب جزيئات الترطيب البشرة لترطيبها لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه التركيبة الآمنة والفعالة فرقًا واضحًا في 3-6 أسابيع.

الكمادات

الكمادات الباردة، والضغط البارد يقطع شوطًا طويلاً في تقليل الانتفاخ ويساعد على تقليص الأوعية الدموية المتوسعة، ويمكن استخدام مكعبات الثلج الملفوفة بقطعة قماش موسلين لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ويساعد أيضًا ترطيب المنشفة بالماء البارد عند وضعها تحت العينين لمدة 20 دقيقة يجب تكرار هذه العملية ذاب الجليد.

أكياس الشاي المنقوعة

وضع أكياس الشاي البارد تحت العينين طريقة رائعة أخرى لمكافحة الهالات السوداء، و يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية لتترك أثرًا مهدئًا تحت الجلد، انقعي كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن لمدة خمس دقائق. ثم احتفظي بها في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بمجرد أن تبرد أكياس الشاي بدرجة كافية، ضعيها على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة.

أضف بعض الساعات الإضافية إلى نومك

أسهل علاج وأفضل علاج لتقليل الهالات السوداء هو النوم، وستبدو العين المحرومة من النوم دائمًا متعبة، بغض النظر عن كمية الكونسيلر المستخدمة.