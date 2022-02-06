الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«رياضة النواب» للمنتخب: «نثق في قدرتكم على الفوز»

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

وجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة دعم للمنتخب القومي، قبل مباراته المصيرية، أمام منتخب السنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم، قبيل  سفره إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني، ضمن بعثة حزب "مستقبل وطن"، إن أكثر من 100 مليون مصري لديهم ثقة كبيرة في قدرتكم على تحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول على النجمة الثامنة، والعودة للقاهرة بالكأس الغالية.

وأشار رئيس لجنة الشباب، في رسالته للمنتخب الوطني إلى أن المتابعين لبطولة الأمم الإفريقية في مختلف دول العالم يقفون احترامًا وتقديرًا لأدائهم الممتع والمبهر، خلال المباريات السابقة، من عمر البطولة، وصرح: "الفريق الذي يتغلب على البلد المنظم للبطولة، ويقصى المغرب وكوت ديفوار، ليس من الصعب عليه الفوز على السنغال".

واختتم النائب محمود حسين، تصريحاته بدعوة الجماهير المصرية، إلى الالتفاف حول المنتخب  للفوز، والتوحد خلفه والشد من أزره  مهما كانت نتيجة المباراة، متمنيًا أن يحصل المنتخب القومي على اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عام.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الإطاحة بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، كما سبق أن أطاح منتخب مصر بمنتخب المغرب من دور الثمانية بنتيجة 2/1، وقبلها تغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الستة عشر عبر ركلات الترجيح أيضًا.

ويشهد تشكيل منتخب مصر مساء اليوم الأحد، أمام نظيره منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعض التغييرات من أجل سد العجز في بعض المراكز نتيجة غياب اللاعبين الأساسيين في هذه المراكز للإصابة.

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