الأحد 06 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بشاشات عملاقة.. الأندية ومراكز الشباب بالبحر الأحمر تستعد لنقل مباراة المنتخب

منتخب مصر
منتخب مصر

تجهيزات مكثفة تجريها الأندية ومراكز الشباب بمدن محافظة البحر الأحمر، استعدادًا لبث فعاليات مباراة المنتخب الوطني اليوم في ماتش نهائي الأمم الإفريقية ضد منتخب السنغال، وذلك بتجهيز شاشات عرض عملاقة وتجهيز الباحات المفتوحة بالأندية ومراكز الشباب لاستقبال المشجعين لحضور فعاليات المباراة.

ويأتي من بين الأماكن التي تستعد لاستقبال المواطنين لمشاهدة فعاليات المباراة، نادي الغردقة الرياضي والذي استعد بتركيب شاشة عرض عملاقة بملعب النادي، وذلك لمنع التزاحم والالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع تفشي فيروس كورونا،  بالإضافة إلى نادي الشباب المسلمين بالغردقة، ونادي الرياضات البحرية بالغردقة، وعدد من مراكز الشباب بالمدن.

من جانبه أكد أحمد محمد بشري، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب المسلمين، أن إدارة النادي قامت بتجهيز مكان مفتوح بمقاعد متباعدة لاستقبال الأعضاء والمواطنين لمشاهدة مباراة المنتخب، مع الالتزام بمنع التزاحم والتكدس لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أماكن مفتوحة في الهواء الطلق طبقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

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