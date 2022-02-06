مراكب صيد البرلس تستعد للإبحار بعد توقف 3 أيام

تستعد مراكب الصيد الآلية الراسية في ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، للإبحار ظهر اليوم الأحد؛ تحسبا لاعتدال الجو وهدوء الرياح عقب إغلاق الميناء ثلاثة أيام متتالية نظرا لسوء الأحوال الجوية.

ويستخرج الصيادون وأصحاب المراكب، حاليا تصاريح السروح، ويقوموا بتزويد المراكب بكميات الثلج والتموين استعدادا للانطلاق من الميناء إلى البحر لممارسة مهنة الصيد.

ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إدارة الميناء بالتيسير على الصيادين وأصحاب المراكب بسرعة استخراج التصاريح حسب القانون والتعليمات وعدم التعقيد في هذه الإجراءات.