الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مراكب صيد البرلس تستعد للإبحار بعد توقف 3 أيام

مراكب صيد
مراكب صيد

تستعد مراكب الصيد الآلية الراسية في ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، للإبحار ظهر اليوم الأحد؛ تحسبا لاعتدال الجو وهدوء الرياح عقب إغلاق الميناء ثلاثة أيام متتالية نظرا لسوء الأحوال الجوية.
ويستخرج الصيادون وأصحاب المراكب، حاليا تصاريح السروح، ويقوموا بتزويد المراكب بكميات الثلج والتموين استعدادا للانطلاق من الميناء إلى البحر لممارسة مهنة الصيد.
ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إدارة الميناء بالتيسير على الصيادين وأصحاب المراكب بسرعة استخراج التصاريح حسب القانون والتعليمات وعدم التعقيد في هذه الإجراءات.

كفرالشيخ صيد البرلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا