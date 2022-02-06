الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

برلمانى إيرانى يؤكد أهمية إزالة التوتر مع السعودية ويدعوا للوساطة

البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني

دعا عضو لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، منظمة التعاون الإسلامي لأداء دور الوساطة مع السعودية، مشددا على أهمية إزالة التوتر بين البلدين.

وشدد مالكي، النائب عن أهالي زاهدان، في تصريح صحفي أدلى به السبت ونقلته وكالة "فارس"، على أهمية إزالة التوتر بين إيران والسعودية".

وأضاف مالكي: "إن الرأي العام العالمي يدرك تماما أن التوترات القائمة بين البلدان الإسلامية هي من تأجيج الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

ولفت إلى أن نتائج عدة جولات من المفاوضات بين إيران والسعودية كانت إيجابية إلا أنها تسير ببطء، مبينا: "العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية كاليمن والتواجد السعودي المثير للتوترات في أراضي هذا البلد كانت تشكل جانبا من المفاوضات بين الجانبين".

ونوه مالكي إلى أن الأمريكيين يبدون رغبة كبيرة في التوسط بين إيران والسعودية إلا أن منظمة التعاون الإسلامي تستطيع أداء دور مهم بهذا الشأن حيث بإمكانها لعب دور الوساطة كالعراق.

واعتبر مالكي أن هذه المنظمة "تستطيع البرهنة للسعوديين أن تواجدهم في اليمن يسفر عن إلحاق الضرر وعليهم سحب قواتهم منه".

وصرح: "تستطيع هذه المنظمة إزالة التوترات القائمة في العلاقات بين البلدان الإسلامية وهو ما يثير قلق الأمريكيين والصهاينة".

ونوه إلى أن البلدين "ليست لديهما مشاكل على صعيد العلاقات الثنائية إلا أن القلق والهواجس تتمثل في الشؤون الدولية كالتواجد السعودي في البلدان الإسلامية والذي يستشعر أنه يتم بإيعازات من أمريكا والكيان الصهيوني".

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