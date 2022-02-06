«اليزابيث» ترغب فى حصول كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكًا للبلاد، معززة وضعها في قلب العائلة المالكة بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.

وقالت الملكة إليزابيث، في رسالة بمناسبة ذكرى مرور سبعين عامًا على اعتلائها العرش، إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.

وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم.

وقالت "أمنيتي الصادقة أنه عندما يحين ذلك الوقت أن تُعرف كاميلا باسم الملكة زوجة الملك مع مواصلتها خدمتها المخلصة".

وتزوج الأمير تشارلز وكاميلا عام 2005 في حفل مدني في قلعة وندسور، وقال مقر إقامتهما في كلارنس هاوس إن" كلمات جلالة الملكة أثرت فيهما وشرفتهما".

وتعكس خطوة الملكة اليزابيث قبولًا أوسع لوضع كاميلا كملكة، ولم تعد الصحف الشعبية تستهدفها كما فعلت في العشر سنوات التي أعقبت وفاة الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز الأولى عام 1997.

وتحمل كاميلا حاليًا لقب دوقة كورنوال وتمثل الآن العائلة المالكة بانتظام إلى جانب الأمير تشارلز أثناء المهام الرسمية.

و في وقت سابق، أطلقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا مجموعة من التوابل والكاتشب، التي تمت زراعتها في حديقتها الخاصة، فالملكة أحد أطول ملوك العالم حكمًا، مع الاهتمامات الملكية، تهتم أيضًا الملكة بكل ما يمكن إنتاجه عضويًا.

صنع أفراد العائلة المالكة باستخدام المكونات المزروعة في منطقة ساندرينجهام العقارية في نورفولك، الكاتشب والصلصة البنية، وهو أحدث منتج غذائي يأتي من أحد عقارات الملكة، حيث يحتوي الكاتشاب على مجموعة من النكهات بما في ذلك التمر وعصير التفاح والتوابل، يكلف 6.99 جنيهًا إسترلينيًا مقابل 295 جرامًا، أي حوالي 9 دولارات أو 34 درهمًا.

وفقًا لموقع "ذا ناشونال" جاء على الملصق: "الكاتشب المفضل لدى الأسرة الحاكمة المليء بالطماطم والمتبلة قليلًا، لذيذ، يمكن الاستمتاع بالكاتشب المليء بالحيوية والفاكهة في أي وقت من اليوم، مما يجعله مثاليًا لإضافة نكهة إلى طبق".

أطلق الأمير تشارلز Duchy Originals في عام 1990، حيث ابتكر مجموعة من الأطعمة والمشروبات العضوية المنتجة في قصره، كان ينتج مجموعة متنوعة من العناصر العضوية لسنوات مثل الطحين والمربى والبسكويت وكعك الشوفان التي تم إنشاؤها تحت علامة Duchy Originals من خلال عقار Duchy of Cornwall الخاص به.

ومن المحتمل أن يكون الكاتشب المصنوع حديثًا من أجل البرجر، حيث يقال إن الملكة من محبيه وتأكله بالسكين والشوكة.

منتجات ملكية للأطعمة والمشروبات:

1- بسكويت الشاي والليمون.

2- بسكويت الشوفان العضوي.

3- العسل، حيث يتم جمع هذا العسل من النحل المحفوظ في مزرعة ساندرينجهام، جنبًا إلى جنب مع قطعة من شوكولاتة حليب العسل المصنوعة يدويًا من النحل الملكي.

4- مربى الفراولة تدهن بشكل مثالي على الكعكات لشاي بعد الظهر أو على الخبز المحمص في وجبة الإفطار.

5- كما يوجد بعض التقاليد الملكية في زراعة تلك المنتجات، والتي تشرف عليها الملكة بنفسها، خاصة أنها تضاف إلى وجباتها.