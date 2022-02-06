مارين لوبان: فى حال انتخابى رئيسة ستخرج فرنسا من الناتو

أعلنت مارين لوبان المرشحة للرئاسة الفرنسية عن حزب "التجمع الوطني" (أقصى اليمين)، أن فرنسا ستغادر حلف الناتو في حال فوزها بالانتخابات.

وقالت لوبان خلال لقاء مع ناخبيها عقد في مدينة رانس شمالي البلاد : "علينا أن ندافع عن مصالحنا بحرية ونخرج من منطق الأحلاف العسكرية.. لذا فسوف نخرج من قيادة الناتو الموحدة، كيلا نسمح بجرنا مرة أخرى إلى صراعات لا طائل لنا منها".

وقد أعلن سياسيون عدة عزمهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل المقبل، بينهم زعيمة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، وفاليري بيكريس، المرشحة عن حزب "الجمهوريون" (اليمين الوسط)، وإريك زمور، زعيم حركة "استرداد" اليمينية المتطرفة، وجان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الأبية (أقصى اليسار)، وغيرهم، فيما لم يعلن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عن نيته المشاركة في السباق الرئاسي.

وفي وقت سابق، أعلنت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة اليمين بفرنسا، أنها فتحت لنفسها حسابا على شبكة TikTok الاجتماعية.

وقالت لوبان، فى منشور عبر صفحتها على فيسبوك "أنا على TikTok الآن أراكم هناك".

وفي أول فيديو نشرته على وسيلة التواصل الاجتماعي هذه، خاطبت لوبان جيل الشباب "لنتقابل على TikTok، حيث سأتحدث عن أفضل لحظات حملتي الانتخابية، أعرف أن TikTok تعني جيل الشباب، وهذا أمر جيد لأن لدي الكثير من الاقتراحات لكم".

وأعربت 13 شخصية سياسية عن رغبتها في التنافس على منصب الرئاسة الفرنسية، لكن المراقبين يتوقعون توسع هذه القائمة.

ووفقا لاستطلاعات الرأي العام، من المرجح أن تتقاسم لوبان مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نصف الأصوات في الجولة الأولى. ويتوقع فوز رئيس الدولة الحالي، في الجولة الثانية إذا وصلا إليها.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل 2022، وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات.