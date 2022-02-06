الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وسائل إعلام تونسية: فتح تحقيق قضائى ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام

رفيق عبدالسلام
رفيق عبدالسلام

قالت إذاعة "موزاييك" التونسية إن القضاء التونسي قرر فتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

 

وأوضحت "موزاييك" بأن القرار جاء على خلفية تدوينة كان قد نشرها مؤخرا رفيق عبد السلام، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها إن مؤسسة البريد التونسي الحكومية أقدمت على الاقتطاع من مدخرات المواطنين لصرف أجور جزء من الموظفين.

 

وجاء الأمر بفتح تحقيق ضد رفيق عبد السلام، اليوم، بتهمة "نشر أخبار زائفة، والحمل على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي من شأنه أن يستهدف الممتلكات العامة للمواطنين".

 

 وعلى صعيد آخر، أحصت وزارة الصحة التونسية 25 حالة وفاة و5715 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد.
 

وتخص الإحصاءات يوم الأربعاء 2 فبراير.

 

وبلغ إجمالي الوفيات 26496 منذ مارس 2020، بينما بلغت نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات التي جرت يوم الأربعاء 93 .37 % .

 

وبحسب وزارة الصحة زادت نسبة دخول المستشفيات لتشمل 1319 مريضا بينما يرقد 222 مصابا في أقسام العناية المركزة ويخضع مريضا لأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وفرضت السلطات حظر تجوال ليلي منذ 13 يناير في مسعى لكسر انتقال العدوى في ظل تفشي المتحور "أوميكرون".

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها و قادرة على مقاومة اللقاحات.

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