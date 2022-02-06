الأحد 06 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش يتوقع سماح الصين لمفوضة حقوق الإنسان بزيارة شينجيانج

جوتيريش
جوتيريش

توقع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تجيز الصين للمفوضة العليا لحقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ميشيل باشليه، زيارة إقليم شينجيانج.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانا قالت فيه إن جوتيريش، الذي التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش الألعاب الأولمبية في بكين "توقع أن تسمح الاتصالات بين دوائر" باشليه والسلطات الصينية "بزيارة ذات صدقية تقوم بها المفوضة العليا للصين، على أن تشمل شينجيانغ".

 وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أغسطس 2018، عن تلقيها "معلومات موضوعية" تفيد بحبس السلطات الصينية بشكل غير قانوني نحو مليون شخص من الأقلية الأويغورية المسلمة في معتقلات جماعية تصفها بكين بمراكز التعليم وإعادة التربية.

وتنفي السلطات الصينية الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك حقوق الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ، مشيرة إلى أن إجراءاتها تستهدف فقط الجماعات الانفصالية المتطرفة.

 

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