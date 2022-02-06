الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هنيدى: «ريان نسانا الخلافات»

محمد هنيدي والطفل
محمد هنيدي والطفل ريان

حذر الفنان محمد هنيدي من ظاهرة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة الطفل المغربي ريان، مضمونها عدم التمسك بأي أمل، مشيرًا إلى أن وفاة الطفل رسالة ربانية.

وقال "هنيدي"، في منشور له على موقع "فيسبوك": "بعد وفاة ريان انتشرت بعض البوستات عن إنك ماتتعلقش بأي أمل.. النوع ده  خطر جدا.. هيخليك زي الطوبة مالكش طموح ولا أحلام ولا آمال.. بعد عن ربنا كبير.. جايز ربنا مدلناش اللي عايزينه.. بس اللي حصل الأيام اللي فاتت.. إننا كلنا اتجمعنا وتابعنا قصة إنسانية لطفل بريء ع الشاشات وقنوات بتبث ٢٤ ساعة وكله قلبه موجوع عليه".

وأضاف هنيدي: "علامة كبيرة جدا إن ربنا كان عايز يقولنا إيه.. طفل صغير نسانا أي خلافات أو اختلافات.. وروحه هتفضل مفكرانا دايما بده.. إننا كلنا واحد.. إوعوا تفقدوا الأمل في ربنا".

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