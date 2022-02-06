مناقشة رواية "هبات ساخنة" و مذكرات محمد سلماوي في معرض الكتاب

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يختتم فعالياته غدا الإثنين، تعقد في قاعة الصالون الثقافي، في الثانية عشرمن ظهر اليوم الأحد، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "شدو الكازورينا"، من تأليف الكاتب محمود الديداموني، وذلك ضمن محور ملتقي الإبداع في القصة القصيرة.

ويناقش المجموعة القصصية "شدو الكازورينا"، كلا من: دكتور نادر عبد الخالق، ودكتور محمد نجيب عبد الله، ويدير اللقاء الكاتب أحمد عبده.

ــ رواية "هبات ساخنة" في ملتقي الرواية

يليها في الثانية ظهر اليوم أيضا، وفي نفس القاعة، لقاء مفتوح مع الكاتبة سعاد سليمان، وذلك ضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، لمناقشة أحدث إبداعاتها الصادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع، رواية "هبات ساحنة".

ويشارك في مناقشة الرواية كلا من: الشاعرة والناقدة دكتورة رشا الفوال، والناقد دكتور محمد سليم شوشة، ويديرها الشاعر علي عطا.

و سعاد سليمان هي الكاتبة العربية الوحيدة الحاصلة علي جائزة الملك خوان كارلوس الإسبانية للقصة القصيرة. التي ترعاها مؤسسة متحف الكلمة بإسبانيا في القصة القصيرة جداً لعام 2015، عن قصتها القصيرة جدا "تشابه"

وصدر لــ"سعاد سليمان" أيضا المجموعة قصصية "هكذا ببساطة" وهي أول مجموعاتها القصصية٬ صدرت في العام 2001 . توالت أعمالها الإبداعية: الراقص٬ غير المباح، شهوة الملائكة، شال أحمر يحمل خطيئة، وآخر المحظيات.

ــ مئويات وشخصيات

يليها في الرابعة عصرا، لقاء ضمن محور مئويات وشخصيات، لقاء عن الكابتن علي زيوار، بمشاركة كل من: أشرف محمود، أيمن أبو عايد.

ــ يعقبها وفي نفس القاعة في السادسة مساء، لقاء مع الكاتبة زينب خليفة، في إطار محور تجربتي في الكتابة، ويحاورها سيد محمود.

ــ محمد سلماوي ضيف كاتب وكتاب

أما المكتبة الأدبية، فتستقبل في الثانية عشر من ظهر اليوم أيضا، لقاء لمناقشة كتاب "العصف والريحان"، والصادر عن دار الكرمة للنشر، وهو الجزء الثاني من مذكرات الكاتب الكبير محمد سلماوي٬ الحاصل علي جائزة النيل في مجال الآداب .

يناقش الكتاب كلا من: دكتور خالد منتصر، وأنور عبد اللطيف، ويدير الندوة الشاعر أحمد فضل شبلول

يسرد محمد سلماوي لنا في كتابه "العصف والريحان"، روايته من منظور شخصي يُعنَى بالتفاصيل الإنسانية التي كثيرًا ما تغفلها كتب التاريخ، فيمضي بنا من خفايا بيروقراطية العمل الحكومي حين كان وكيلًا لوزارة الثقافة، إلى الصراعات التي احتدمت على إثر فوز أديبنا الأكبر نجيب محفوظ بجائزة نوبل، ومن كواليس معارك الرقابة مع عروضه المسرحية، إلى المواجهات العاصفة التي شهدتها الجلسات السرية للجنة الدستور.

ــ ما بعد قصيدة النثر

وفي الرابعة من بعد عصر اليوم أيضا، تعقد في المكتبة الأدبية، ندوة لمناقشة كتاب "ما بعد قصيدة النثر"، والصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، من تأليف السيد عبد الله السيسي، وذلك ضمن محور كاتب وكتاب.

ويناقش الكتاب كلا من الناقدين: دكتور أيمن بكر، والدكتور محمد صلاح زيد، ويدير الندوة الشاعر دكتور أحمد الصغير.

ويطرح الكتاب الذي يقع الكتاب في 296 صفحة من القطع الكبير مراجعات للخطاب الشعري والخطاب النقدي معا ضمن مكان ومكانة قصيدة النثر على تلك خارطة الشعر العربي.

ويستعرض الكتاب مساءلات تتعلق بوضعية قصيدة النثر في اللحظة الراهنة بوصفها ممثلة لـ"الشعرية العربية"، أو على الأقل الممثلة لذروة ما وصلت إليه تلك الشعرية من تطور عبر تحولاتها في تاريخ الشعر العربي الحديث.

ويراجع المؤلف ما آلت إليه تجربة الحداثة الشعرية إبداعيا ونقديا، من خلال مساءلة المرجعيات النظرية والنقدية للحداثة العربية التي أدت بقصيدة النثر وبالشعرية العربية لما هي عليه في اللحظة الراهنة.

