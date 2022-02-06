في اليوم قبل الأخير .. ننشر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يختتم فعالياته غدا الإثنين، تستقبل القاعة الرئيسية، بقاعة بلازا 1 في الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد، ندوة بعنوان "مئوية جماعة الفن الحديث ومجلة المجلة"، وذلك ضمن محور شخصيتا المعرض.

ويشارك في الندوة كلا من: الكاتبة رشا عبادة، والشاعر شعبان يوسف، ويديرها الشاعر عمر شهريار.

يليها في نفس القاعة في الثانية ظهرا، ندوة بعنوان "التراث مكونا للهوية ــ الموروث الشعبي"، وذلك ضمن المحور الرئيسي، ويشارك فيها كلا من: الدكتور خالد أبو الليل، والمهندس أدهم نديم، ويديرها دكتور راضي جودة.

يعقبها في الرابعة عصرا، ضمن حلقة فكرة، لقاء بعنوان "الأثريون الجدد"، بمشاركة: عبد العظيم فهمي وحسن حافظ ويديرها حامد محمد حامد.

أما اللقاء الفكري، والذي يعقد أيضا في نفس القاعة في السادسة مساء، مع مفتي الديار المصرية، دكتور محمد شوقي علام، ويحاوره الكاتب الصحفي حمدي رزق.

ــ أنشطة قاعة ضيف الشرف

أما قاعة ضيف الشرف، وضمن محور الندوات النوعية، تعقد في الثانية عشر ظهرا اليوم، لقاء بعنوان "الولاء والانتماء وتحديات المستقبل"، بمشاركة كلا من: اللواء أركان حرب ناجي شهود، واللواء أركان حرب هشام الحلبي، ويديرها اللواء أركان حرب محمود عابدين.

يليها في الثانية ظهرا، وضمن محور ضيف الشرف، لقاء مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، تحت عنوان "المناخ ومستقبل كوكبنا"، بمشاركة دكتور حسين أباظة وعبد الرحمن بدوي، ويدير اللقاء أحمد خيري.

يعقبها وفي نفس القاعة في الرابعة عصرا، ندوة بعنوان "الإعلام الثقافي والهوية بين الحاضر والمستقبل"، بمشاركة الإعلامية قصواء الخلالي، والإعلامي جمال الشاعر، ويديرها الشاعر دكتور شوكت المصري.

أنا في السادسة مساء، تعقد أيضا بقاعة ضيف الشرف، ضمن المحور الخارجي ندوة بعنوان "صورة المجتمع العربي في الرواية"، بمشاركة كل من: الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، الكاتب والناقد المغربي أحمد المديني، والروائي القاص التونسي محمد عيسي المؤدب. ويدير الحوار دكتور محمد صلاح زيد.

ــ الملتقي الشعري

أما الملتقي الشعري، فيعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم، بالمكتبة الأدبية، بمشاركة كل من الشعراء: عزة رياض، أشرف قاسم، عفت بركات، حنان شافعي، رضا أحمد، منير فوزي، إسلام سلامة، محمد حربي، أشرف البنا، محمد أبو العزم. ويدير الأمسية الشاعر مدحت العيسوي.

ــ الأمسية الشعرية

أما الأمسية الشعرية الثانية، فتعقد في السادسة مساء بالمكتبة الأدبية أيضا، بمشاركة كل من الشعراء: الشاعر العماني عبد الرازق الربيعي، محمد سليمان، محمد أبو الفضل بدران، جميل عبد الرحمن، فوزي خضر، محمود قرني، عماد غزالي، محمد عرب صالح، عبد الغفار العوضي، ويدير الأمسية الشاعر الناقد دكتور عادل ضرغام.

ــ فعاليات قاعة الفنون

تستقبل قاعة الفنون في الثانية عشر ظهر اليوم، لقاء بعنوان "أفلام أكاديمية محمد خان"، ضمن محور الأفلام التسجيلية.

يليها في الثانية بعد الظهر، ضمن محور الهوية التشكيلية، لقاء بعنوان "الهوية بين رسوم الأطفال واللوحة التشكيلية"، ويتحدث فيها الفنان التشكيلي مصطفي رحمة.

يعقبها وفي نفس القاعة في الرابعة عضرا، عرض فيلم "قابل للكسر"، ومداخلات فنية حول الفيلم.

وفي السادسة مساء، ندوة مع الفنان أحمد رشوان تديرها، الكاتبة الصحفية ناهد صلاح.

