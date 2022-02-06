وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيرته السنغالية دعم التوافق بين الأفارقة

بحث وزير الخارجية الجزائري مع نظيرته السنغالية آفاق دعم التوافق والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الأفريقي.



جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت بين رمضان لعمامرة ونظيرته السنغالية إيساتا تال سال، على هامش أعمال القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي والتي انطلقت بأديس أبابا، في إطار تولي بلادها هذا العام الرئاسة الدورية للمنظمة الأفريقية.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الطرفان تطرقا خلال المحادثات إلى "أهم القضايا السياسية المدرجة في جدول أعمال القمة"، وبحثا "آفاق دعم التوافق بين الدول الأعضاء في كنف الوحدة والتضامن، وكذلك المبادئ التي يكرسها العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي".



وبحسب البيان، تطرق الوزيران إلى أثر الاستحقاقات المقبلة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.