الأحد 06 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع نظيرته السنغالية دعم التوافق بين الأفارقة

وزير الخارجية الجزائرى
وزير الخارجية الجزائرى

بحث وزير الخارجية الجزائري مع نظيرته السنغالية آفاق دعم التوافق والتضامن بين الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الأفريقي.


جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت بين رمضان لعمامرة ونظيرته السنغالية إيساتا تال سال، على هامش أعمال القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي والتي انطلقت  بأديس أبابا، في إطار تولي بلادها هذا العام الرئاسة الدورية للمنظمة الأفريقية.


وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن الطرفان تطرقا خلال المحادثات إلى "أهم القضايا السياسية المدرجة في جدول أعمال القمة"، وبحثا "آفاق دعم التوافق بين الدول الأعضاء في كنف الوحدة والتضامن، وكذلك المبادئ التي يكرسها العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي".


وبحسب البيان، تطرق الوزيران إلى أثر الاستحقاقات المقبلة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

الافريقي الاتحاد أمن وزارة الدوري الرئاسة الجزائر محادثات الخارجية على منظمة بين وزير الخارجية وزارة الخارجية اتحاد منظمة الاتحاد الافريقي الدول الافريقية الاتحاد الافريقى الخارجية الجزائرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

الديوان الملكى المغربى يعلن وفاة الطفل ريان

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

النيابة: مرتكب «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ملك المغرب يعزي والدي الطفل ريان

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا