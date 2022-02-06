الأحد 06 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة التونسية: إصابة 5511 شخصا بكورونا

تونس
تونس

 أعلنت وزارة الصحة التونسية عن إصابة 5 آلاف و511 شخصا بفيروس كورونا ، ووفاة 20 حالة خلال ال24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة - في بيان /- أنه تم إجراء 15 ألفا و443 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 35.69% ، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 7 آلاف و80 شخصا ، ليصل إجمالي المتعافين 828 ألفا و324 شخصا .
وأضافت أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و612 شخصا ، فيما بلغ اجمالي الإصابات 940 ألفا و223شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.
وأوضحت أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1383 حالة ، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 252 حالة ، و49 حالة علي أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و  المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا  و ألمانيا.

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وائل لطفي

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