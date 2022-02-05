السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز عن شائعة زيادة التعريفة: خليك إيجابي ولا تدع أحدًا يجور على حقك

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك العديد من الشائعات انتشرت  بين المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية بعد تعديل أسعار البنزين، حول زيادة تعريفة المواصلات.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "بعض الناس يتعاملون على أن الحكومة والإعلام لا يقولون الحقيقة"، مؤكدًا أن شائعة زيادة تعريفة الركوب تم نفيها ببيان من الحكومة، وإذا كان هناك زيادة في بعض خطوط المحافظات فلا بد أن يكون المواطن إيجابي ولا يدع أحدًا يجور على حقه.

وعرض خلال الحلقة نص بيان الحكومة والذي جاء فيه: "تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة"

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

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