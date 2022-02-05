السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: الاعتداء على مُدرسة لمنعها الغش عار على المجتمع

جريدة الدستور

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، واقعة الاعتداء على مدرسة الدقهلية وداد حميد عبدالعال، بسبب منعها الغش، مؤكدًا أن ما حدث عار على المجتمع.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "المدرسة كانت رئيس لجنة بمدرسة الشهيد الشقيري الابتدائية بالسنبلاوين، وانتدبت للإشراف على الامتحانات بمدرسة العروبة الإعدادية بنات بالسنبلاوين، وعند بدء الامتحان وجدت أن هناك حالة غش جماعي فمنعت ذلك، فالأهالي لم يعجبهم ذلك والست وداد لم تستطع الخروج من المدرسة إلا في حماية الشرطة".

وتابع: "السؤال هو إيه ده؟، تجمع الأهالي رغم وجود الشرطة إلا أن الأهالي مصرون على الاعتداء على الأستاذة وداد، فعلى من نلقي الاتهام في هذا الموضوع والأهالي من المفروض أن يربوا أولادهم على عدم الغش لأنه جريمة دينية وأخلاقية والطالب ينجح بغير مجهوده".

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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