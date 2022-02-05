إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

أصيبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت إيجابية المسحة التي أجرتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، لكنها تعاني أعراض خفيفة، كما أن حالتها مستقرة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة يهودا فوكس قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، سحلت إسرائيل 37997 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1213.