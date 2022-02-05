السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

وزيرة الداخلية الإسرائيلية
وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد

أصيبت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، بفيروس كورونا المستجد.

وأثبتت إيجابية المسحة التي أجرتها وزيرة الداخلية الإسرائيلية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، لكنها تعاني أعراض خفيفة، كما أن حالتها مستقرة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وكذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة يهودا فوكس قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بفيروس كورونا.

في السياق ذاته، سحلت إسرائيل 37997 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 1213.

وزيرة الداخلية كورونا الجيش الإسرائيلي فيروس كورونا الضفة الغربية ايليت شاكيد

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