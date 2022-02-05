السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب داخل عقار بمدينة نصر

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شب داخل عقار مكون من 8 طوابق بمدينة نصر دون إصابات. 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بعقار بشارع متفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء والإسعاف وتبين نشوب حريق بالطابق الثاني بعقار مكون من 8 طوابق وجارى محاصرة النيران وإخمادها قبل انتقالها لباقي المجاورة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وتكثيف الحملات على جميع مدن وأحياء الجيزة لمتابعة الموقف.

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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