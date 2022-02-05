موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي مساء اليوم على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة الإماراتي في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي لملاقاة منافسه بالميراس البرازيلي ضمن لقاءات دور نصف النهائي بمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 8 من فبراير الجاري في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:30 بتوقيت السعودية.