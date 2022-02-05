السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

موعد مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

جريدة الدستور

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي من البطولة.

وأقيمت مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي مساء اليوم على ملعب "آل نهيان" بنادي الوحدة الإماراتي في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

وبهذه النتيجة تأهل الأهلي لملاقاة منافسه بالميراس البرازيلي ضمن لقاءات دور نصف النهائي بمونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل 8 من فبراير الجاري في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 07:30 بتوقيت السعودية.

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

النيابة: متهم «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

النيابة تكشف تفاصيل صادمة في «جريمة الزمالك»

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا