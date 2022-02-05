«ثقافة أسوان»: ختام عروض شعبية وعرائس لأطفال المالكي بالنوبة

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى سيد بإقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات المسرح المتنقل بقرية المالكى بنصر النوبة التى استمرت 3 أيام متتالية لنشر الوعى الثقافى بالقرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضمنت فعاليات اليوم الثالث محاضرة "دور الشباب فى التنمية والتطوع" ألقاها عادل عبد المنعم تحدث عن التطوع بأنه قيمة إيجابية وشعور بالراحة والمحبة والرضا عن النفس والتعامل مع الآخرين وتقدير طاقاتهم الإنسانية ومساعدة الناس، خاصة في الظروف الصعبة والمواقف الحرجة، وتعزيز انتماء ومشاركة الشباب في مجتمعهم تنمية قدرات الشباب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملي، يتيح للشباب التعرف على ما يشوب نظام الخدمات في المجتمع، يتيح للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في القضايا العامة التي تهم المجتمع ويوفر للشباب فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم وحل المشاكل بجهدهم الشخصي، ويوفر للشباب فرصة المشاركة في تحديد الأولويات التي يحتاجها المجتمع والمشاركة في اتخاذ القرارات.

كما شملت ورشتى "رسم على الوجه للاطفال، عرائس جوانتى" بقماش الجوخ للمدربة فاطمة علوانى، معرض نتاج ورشة "تبلوهات تطريز يدوي" المدربة رضوى عادل، معرض كتاب لإصدارات الهيئة.

كما تضمن أمسية شعرية شارك فيها الشعراء هاجر أحمد بقصيدة "ولد الهدى"، و"عز بلادى" لعبد الدايم فرح، اكتشاف مواهب من اطفال القرية.

فى الختام، تضمنت الفعاليات تقديم عرض مسرح عرائس "مسرح هناهينو" للفنان هانى فهمى شمل عدة فقرات، وهم كالتالي: "بكار، تنمور، شيرك الشرير، بو"، عرض لفرقة أطفال أبو سمبل للفنون الشعبية بقيادة حسن عطالله قدمت تبلوهات "شيكولاتة، نوبا سلام، الزفة النوبية، نبرى اشر، واه نور" .