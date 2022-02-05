السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجوم الفن يهنئون الأهلي لتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

حالة من السعادة وروح الرياضية بثها النادي الأهلي في نفوس الجماهير المصرية، عقب الفوز على فريق مونتيري الميكسيكي بنتيجة 1:0 لصالح الأول، وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للاندية.

ونظرًا للعلاقة الوطيدة بين الفن والرياضة أعرب عدد من الفنانين عن سعادتهم الشديدة بنتيجة المباراة التي أجريت اليوم بأبو ظبي.

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة منشورًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلًا: «الكرة المصرية بخير، الأهلي يفوز رغم ظروف غير مسبوقة، الأهلي بمن حضر».

 

بينما علق الفنان الشاب محمود ياسين، نجل السيناريت عمرو محمود ياسين على فوز النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك"، وعلق قائلًا: “رجالة الأهلي دائمًا في الميعاد”.

 

أما الفنان محمد علي رزق فأعرب عن سعادته الشديدة بنتيجة مباراة اليوم وعلق قائلًا: “حداشر راجل في الملعب، أهلاوي، مبروك للأهلي، الأهلي بمن حضر”.

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم

جدير بالذكر أن النادي الأهلي خاض المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

بينما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.

نجوم الفن النادي الأهلي كأس العالم للأندية كأس العالم نادي الاهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية نصف نهائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

النيابة: متهم «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

النيابة تكشف تفاصيل صادمة في «جريمة الزمالك»

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار على قوات حرس حدود إسرائيلية في جنين

إسرائيل: إصابة وزيرة الداخلية وقائد الجيش في الضفة بفيروس كورونا

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا