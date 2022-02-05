نجوم الفن يهنئون الأهلي لتأهله إلى نصف نهائي مونديال الأندية

حالة من السعادة وروح الرياضية بثها النادي الأهلي في نفوس الجماهير المصرية، عقب الفوز على فريق مونتيري الميكسيكي بنتيجة 1:0 لصالح الأول، وتأهله لنصف نهائي كأس العالم للاندية.

ونظرًا للعلاقة الوطيدة بين الفن والرياضة أعرب عدد من الفنانين عن سعادتهم الشديدة بنتيجة المباراة التي أجريت اليوم بأبو ظبي.

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة منشورًا له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلًا: «الكرة المصرية بخير، الأهلي يفوز رغم ظروف غير مسبوقة، الأهلي بمن حضر».

بينما علق الفنان الشاب محمود ياسين، نجل السيناريت عمرو محمود ياسين على فوز النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك"، وعلق قائلًا: “رجالة الأهلي دائمًا في الميعاد”.

أما الفنان محمد علي رزق فأعرب عن سعادته الشديدة بنتيجة مباراة اليوم وعلق قائلًا: “حداشر راجل في الملعب، أهلاوي، مبروك للأهلي، الأهلي بمن حضر”.

تشكيل الأهلي في مباراة اليوم

جدير بالذكر أن النادي الأهلي خاض المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى، رامي ربيعة – محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني في الدفاع أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر في الوسط، و حسين الشحات - طاهر محمد طاهر في الهجوم .

بينما خاض مونتيري المباراة بتشكيل مكون من إستيبان أندرادا في حراسة المرمى، إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير في الدفاع، سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا في الوسط، ورودافو بيتزارو، مورى في الهجوم.