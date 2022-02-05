السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعراض جهود الهلال الأحمر خلال جائحة كورونا.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الأنشطة على مدار اليوم السبت، نستعرضها فى التقرير التالي:

«التضامن» تعقد اللقاء النوعي السنوي لمديري إدارات الخدمة العامة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية من الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا كل عام، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى تضمين من يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مُضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
https://www.dostor.org/3705352 


وزيرة التضامن تستعرض جهود الهلال الأحمر منذ انطلاق جائحة كورونا
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الهلال الأحمر المصري منذ انطلاق جائحة فيروس كورونا المستجد واستجابة المتطوعين في جميع محافظات الجمهورية وتقديم مختلف الاحتياجات الإنسانية وتخفيف العبء على أفراد المجتمع من خلال الخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتوعية الصحية والدعم النقدي وتوفير حقائب النظافة الشخصية وحملات التعقيم والتطهير وتنظيم صفوف متلقي المعاشات.
https://www.dostor.org/3705502 
 
تعرف على كيفية التواصل مع خدمات واستفسارات وزارة التضامن

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم خدماتها للمواطنين والتواصل معاهم لتلقي الشكاوى والبلاغات أو للاستفسار والتقديم على الوظائف المختلفة.
وترصد «الدستور»، أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في النقاط التالية:
https://www.dostor.org/3705583 

 

التأمينات تستأنف صرف معاشات شهر فبراير.. غدًا

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات فبراير 2022 لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية.
وتم تقسيم صرف المعاشات لمن يتقاضي إلى شرائح لمن يحصل على معاشه من البريد، حيث تم الانتهاء من الشريحة الأولى التى تتقاضى أقل من 1000 جنيه، وأيضا الشريحة الثانية لأقل من 2000 جنيه، وسيبدأ صرف الشريحة الثالثة غدا الأحد.

https://www.dostor.org/3705454 

الهلال الأحمر فيروس كورونا وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المعاشات النظافة الشخصية فيروس كورونا المستجد جائحة فيروس كورونا صرف المعاش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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