النيابة: متهم «مذبحة الزمالك» دخل المصحة منذ 3 أشهر

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مذبحة الزمالك، أن المتهم مريض نفسي وثبت تردده على إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت التحقيقات أن شقيقة المتهم كشفت أنه سبق إيداع المتهم في إحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ ثلاثة أشهر.

وانتقلت النيابة العامة لمسرح الجريمة وعاينت جثامين المتوفين الأربعة داخل المسكن، حيث عثرت على عدد من أظرف الطلقات النارية الفارغة وآثار إطلاق الأعيرة بالمسكن، وضبطت بندقية آلية بجوار جثمان المتهم بها خزينتين ممتلئتين بالذخائر وحقيبة تحتوي على مجموعة من الذخائر.

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة المتوفاة الخامسة بالمستشفى بعد الإخطار بوفاتها واستمعت لأقوال سبعة منهم ثلاثة شاهدوا وقوع الجريمة.

وانتهت التحقيقات مع شهود الأثبات إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاعٌ بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم بالزمالك لإنهاء هذا النزاع في حضور ذوي الطرفين، وقد أحضر المتهم حقيبةً كبيرة يومها أخفاها بالمسكن قبل انعقاد اللقاء، ولما ثار النقاش بينهم بشأن النزاع استشاط المتهم غضبًا وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع معه.

وحاول الحضور ردعه فأطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم، وحضرت الشرطة وحاولت دخول المسكن أطلق أعيرة نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري.

وقررت شقيقة المتهم في محضر بلاغ الواقعة سابقةَ إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي منذ حواليّ ثلاثة أشهر.