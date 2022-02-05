الباز: الأهلى قادر على إسعاد جمهوره طوال الوقت

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، النادي الأهلي بعد فوزه على فريق مونتيري المكسيكي في بداية مشواره ببطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الإمارات.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الأهلي قادر طوال الوقت على إسعاد جمهوره، متمنيًا مشوارًا كبيرًا للأهلي في البطولة والوصول للمباراة النهائية بالبطولة.

ولفت محمد الباز، إلى أن غدًا يواجه المنتخب المصري السنغال في نهائي بطولة الأمم الإفريقية والمقامة في الكاميرون، مطالبًا الجمهور المصري بمواصلة التشجيع والحماس.