السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«التنمية المحلية» تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات

جريدة الدستور

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية أكد  ضرورة عدم زيادة تعريفة المواصلات الجماعية والسرفيس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وسائل النقل الجماعي تستخدم السولار ولم يشهد ارتفاعا في سعره على غرار البنزين، مشيرًا إلى أن هناك حملات مستمرة لضبط أي مخالفات في التعريفة، وتوجد متابعة لهذا الأمر.

وأضاف أنه في حال ملاحظة أي مواطن تغيير في تعريفة الركوب، يرسل مباشرة على مبادرة صوتك مسموع عبر الواتس آب أو فيسبوك، مرفق بها بيانات المنطقة وصورة للسيارة، مضيفا أن المحافظات طرحت أرقام هواتف للتواصل مع غرفة العمليات.

التفاصيل…

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