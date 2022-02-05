السبت 05 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. كنائس الغرب في مصر تحتفل بـ«القديسة أغاثي»

الكنيسة
الكنيسة

تتشارك  الكنيسة المارونية برئاسة نيافة الحبر الجليل المُطران الأنبا جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والكنيسة اللاتينية في مصر برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا كلاوديو لوراتي، وكنيسة الروم الملكيين في مصر برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا جورج بكر، اليوم السبت، في الاحتفال بالقديسة أغاثي.

وتقول عنها الكنيسة المارونية التي تحتفل ايضا بحلول السبت من الأسبوع الرابع بعد الدنح، إنها مِن مَدينَةِ بالرمو في جَزيرةِ صِقلِّية. جاهَرَتْ يإيمانِها بِشَجاعة فنالَت إكليلَ الشَهادَةِ في مُنتَصَفِ الجيلِ الثالث.

بينما تقول الكنيسة اللاتينية التي تحتفل ياضا بحلول السبت الرابع من زمن السنة، إنها استشهدت في مدينة قاطانيا في صقلية في إبان اضطهاد الامبراطور الروماني داقيوس (في القرن الثالث). انتشر إكرامها في الكنيسة منذ القدم، وسُجِّلَ اسمها في القانون الروماني.

واخيرًا تقول عنها كنيسة الروم الملكيين التي تحتفل ايضا بحلول السبت من أسبوع الفريسيّ والعشَّار، إنها من سليلة الأشراف قي صقليّة. استشهدت في عهد الإمبراطور داكيوس.

هذا وتقول عنها ياضا بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس عبر موقعها الرسمي، إن إسم أغاثي يوناني ويعني صالح ، ومشتق منه صلاح. كما يأتي في بعض الصيغ بمعنى مفيد وكريم وفاضل هذا وقيل أنها من بالرمو الإيطاليّة، وقيل لا بل من قطاني في صقلية، لكن ثمَّة تسليمًا أنّها استشهدت في قطاني عام ٢٥١م أيام داكيوس قيصر.

واضافت: "كانت نبيلة غنيَّة العائلة، جميلة، بهيَّة الطلعة وعفيفة في سلوكها، نذرت نفسها للرَّب منذُ نعومة أظافرها. 

وتابعت: "كما أن جمال وطلعة أغاثي، جعل الكثير من الشباب يرغبون بها زوجةً لهم، ومن بين أولئك كان كوانتيانوس، وهو رجل ذو منصب قنصلي، وظلت على طاعتها للرب حتى استشهدت.

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