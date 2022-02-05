محمد الباز: الاهتمام بالطفل ريان لحظة استرد فيها العالم إنسانيته

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سقوط الطفل المغربي "ريان"، رسالة من ربنا للبشر، مشيرًا إلى أن قضية ريان لحظة استرد فيها العالم إنسانيته، فالجميع مهتم ويدعو الله إلى أن يتم إنقاذ "ريان".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن "ريان" هو الهاشتاج الأول في العالم كله، لافتًا إلى أن ضمير العالم تحرك بسبب الطفل المغربي، والعالم توحد من أجله، والكل يتابع لحظة بلحظة الآن جهود إنقاذه.

ولفت "الباز" إلى أن ريان هو طفل عمره 5 أعوام، سقط في بئر عمقه 62 مترًا، والطفل على عمق حوالي 32 مترًا بالبئر، منوهًا بأن السلطات في المغرب وأجهزة الإنقاذ يقومون بجهود خارقة من أجل إخراج الطفل من البئر.