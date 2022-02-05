السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الأهلي يهزم مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

الاهلي
الاهلي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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