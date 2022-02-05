الأهلي يهزم مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية السبت 05/فبراير/2022 - 08:43 م 2/5/2022 8:43:46 PM الاهلي شارك طباعة 273171923_1065090271016586_4964786771190469021_n 247729725_487615402804469_6483005769357447115_n 273171923_1065090271016586_4964786771190469021_n (1) 259421232_987125475222662_8140601139548905122_n 247729725_487615402804469_6483005769357447115_n (1) 272520951_459899075837419_3493481584582419130_n 248279718_4769567353158463_192066912361588575_n 272267498_703611350632111_2486281497861901520_n 272710362_478902997200966_5203120852996845527_n 272940559_3250057445226386_8323166844123239197_n 248247998_1437565899993044_4402010793366762581_n 248366592_233522558988018_765606817933372156_n شارك طباعة