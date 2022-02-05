قافلة طبية مجانية لمدة أسبوع للكشف على المواطنين بالأحمر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، السبت، تواجد قافلة طبية من كلية طب جامعة الزقازيق وكلية طب بنات جامعة الأزهر للكشف المجاني على المواطنين، بداية من اليوم تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعتي الأزهر والزقازيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

تضم القافلة الطبية المجانية عددا من التخصصات الطبية بينها والأطفال وقلب الأطفال، وجراحة القلب والصدر وعلاج الأورام، والباطنة.

أوضح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الكشوفات تبدأ فى التاسعة صباحًا يوميًا، مؤكدًا أن القافلة مجانية لأهالي المحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن إقامة قافلة طبية مجانية من المؤسسة الصديقية للتنمية الاجتماعية والثقافية بقرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية في بيان لها، أن القافلة تضم تخصصات"أطفال - جلدية - أنف وأذن - باطنة - جراحة عامة - أسنان - عظام - مسالك بولية - نساء وتوليد"، وجميع الكشوفات بالمجان.

وتأتي القافلة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومحافظ البحر الأحمر.