العثور على جثة صيدلى فى ترعة السويس

باشرت نيابة السويس التحقيق في واقعة العثور على جثمان صيدلي غارق بترعة السويس الرئيسية، وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثمان المتوفي لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.

البداية عندما عثرت الشرطة في السويس على جثمان صيدلي غارق بترعة السويس الرئيسية، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان أهالي منطقة الهويس عمد نهاية الترعة بحي الأربعين شاهدوا جثة طافية على وجه المياه، فأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين إلى منطقة غرق الشاب الشاب، وأفادت المعاينة بأن الجثمان للدكتور الصيدلي عبدالله علي حنفي مدير وحدة صحة الجبلايات.