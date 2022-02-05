السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة صيدلى فى ترعة السويس

جثة
جثة

باشرت نيابة السويس التحقيق في واقعة العثور على جثمان صيدلي غارق بترعة السويس الرئيسية، وقررت ندب الطبيب الشرعي لفحص جثمان المتوفي لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.

البداية عندما عثرت الشرطة في السويس على جثمان صيدلي غارق بترعة السويس الرئيسية، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى. 

وكان أهالي منطقة الهويس عمد نهاية الترعة بحي الأربعين شاهدوا جثة طافية على وجه المياه، فأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة وانتقلت قوة من قسم شرطة الأربعين إلى منطقة غرق الشاب الشاب، وأفادت المعاينة بأن الجثمان للدكتور الصيدلي عبدالله علي حنفي مدير وحدة صحة الجبلايات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

محمد صلاح: تحدثت مع مانى.. ومكة دعت لنا بالفوز على السنغال

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

محمد هانى يتقدم للأهلى أمام مونتيرى فى كأس العالم للأندية

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟