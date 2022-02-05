السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين الناتو يبحث مع ماكرون وفون دير لاين الوضع على حدود أوكرانيا

ينس شتولتنبيرج
ينس شتولتنبيرج

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس شتولتنبيرج، اليوم السبت، أنه بحث هاتفيًا مع كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الوضع على حدود أوكرانيا.
وكتب شتولتنبيرج- في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كان من الجيد التحدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن التعزيزات العسكرية الروسية في أوكرانيا وحولها. إنني أثني على التزامه الشخصي بنهج الناتو ثنائي المسار القائم على الردع/ الدفاع والحوار. وحدة الناتو أمر أساسي في هذه اللحظة الحرجة".
وفي تغريدة لاحقة، كتب أمين عام الناتو: "أطلعت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين على استمرار التعزيزات العسكرية لروسيا وأعمالها المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وحولها. من المهم الحفاظ على التنسيق الوثيق بين الناتو والاتحاد الأوروبي في الخطوات التالية، بما في ذلك العقوبات المحتملة".
يأتي ذلك على خلفية اتهام كييف ودول غربية لروسيا بحشد قوات على حدودها مع أوكرانيا استعدادًا لغزو محتمل، فيما تنفي موسكو نيتها شن أي هجوم.

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وائل لطفي

نهاية زمن الغش

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