السبت 05 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا إلى 7 أيام

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

قال مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في موسكو، اليوم السبت، إن موسكو قلصت فترة العزل الذاتي للمرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض كوفيد -19 إلى سبعة أيام.
ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المركز قوله "ستنطبق المتطلبات الجديدة فقط على أولئك الذين سيتم تأكيد تشخيصهم بعد 6 فبراير، وفي هذه الحالة سيُسمح لسكان موسكو بالتوقف عن الخضوع للعزل الذاتي بعد سبعة أيام من تاريخ ثبوت إصابتهم بكوفيد -19 إذا كان هناك لا توجد أعراض للمرض".
وتابع المركز أنه "قبل نهاية فترة العلاج التي تبلغ سبعة أيام، سيتم الاتصال بهم- المرضى - من قبل طبيب العيادة الخارجية، الذي بعد استشارة صوتية، إما يغلق أو يمدد إجازته المرضية إذا ظهرت بعض أعراض المرض".
ومع ذلك، فإن أولئك الذين أصيبوا بكوفيد-19 قبل 6 فبراير سيضطرون إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين، بعد فترة العزل التي تبلغ 14 يوما، سيتم الاتصال بهم من قبل طبيب من عيادتهم الخارجية، الذي سيغلق أو يمدد إجازتهم المرضية.
 

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