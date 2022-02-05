«زجاج وحذاء ودماء».. تفاصيل معاينة النيابة لجريمة مقتل سائق السلام

«زجاج متحطم وحذاء ودماء».. حالة من الحزن انتابت كل من تواجد بمحيط معاينة النيابة العامة لموقع الجريمة البشعة التى هزت منطقة السلام، بعد أن قتل سائق زميله وسط الشارع، بسبب خلافهما حول تحميل الركاب، حيث وجد فريق النيابة بواقي زجاج متحطم، بالإضافة إلى وجود فوارغ زجاجات مياه غازية وجاكت شتوي وحذا، وبقع دماء».

وكشفت اعترافات المتهم أمام نيابة السلام عن بشاعة الحادث، حيث قال إن المجني عليه صديقه في الموقف منذ سنوات ويوميا يفطران سويا ويحتسيان الشاي ويتشاركان علبة السجائر، إلا أن الأخير في يوم الواقعة أصر على تحميل الركاب قبله وهنا نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فأمسك المجني عليه بعصا حديدية وحاول ضربه.

وأضاف المتهم أنه أسرع إلى سيارته وأخرج منها مفكا وقام بتهديد المجني عليه به، إلا أنه أثناء المشاجرة تطاول منه السلاح وغرس في صدره.

وأشار المتهم إلى أنه لم ير بعدها ما حدث حيث فر هاربا من مسرح الحادث، مؤكدا أن ما حدث ساعة شيطان ولم يتخيل أنه سيكون قاتلا، قائلا: «كنت طالع اكل عيش هالبس في إعدام معرفش مين هيصرف على أهل بيتي».

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.