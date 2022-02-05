الأردن والولايات المتحدة يبحثان علاقات الشراكة وتطورات الأوضاع في المنطقة

بحث الأردن والولايات المتحدة، اليوم السبت، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.



جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم في عمان، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مديري شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وأفادت الوكالة بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، ومذكرة التفاهم الجديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تنظم الدعم الأمريكي للمملكة لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر سبتمبر المقبل، كما استعرض الجانبان التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل.