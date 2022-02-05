السبت 05 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن والولايات المتحدة يبحثان علاقات الشراكة وتطورات الأوضاع في المنطقة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي

بحث الأردن والولايات المتحدة، اليوم السبت، سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم في عمان، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى بالوكالة يائيل ليمبرت، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مديري شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).


وأفادت الوكالة بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية، ومذكرة التفاهم الجديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تنظم الدعم الأمريكي للمملكة لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر سبتمبر المقبل، كما استعرض الجانبان التطورات في المنطقة والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية زمن الغش

الأكثر قراءة

كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.. نتيجة الفحص الطبى الأولى للطفل ريان

ننشر صور عقار مذبحة الزمالك.. والنيابة تستعجل التحريات

محمد صلاح: تحدثت مع مانى.. ومكة دعت لنا بالفوز على السنغال

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 الفصل الدراسي الأول

محمد هانى يتقدم للأهلى أمام مونتيرى فى كأس العالم للأندية

خلاف على توصيف التهمة.. كواليس محاكمة المتهمين فى قضية بسنت ضحية الابتزاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ريان والمغرب.. الطفولة تخطف القلب

ماجد حبته

ثم كانت القمة المصرية الصينية

سارة شريف

الأزمة فى كييف.. والقلق فى تل أبيب

د. داليا مجدي عبدالغني

أفكار دخيلة

حسين دعسة

إلى أين تأخذنا "رابحة".. الأمم المتحدة ومصر من أجل المرأة

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «2-4»

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر «1»

ماجد حبته

.. وبدأ أوليمبياد بكين السياسى

صور

تأبين ياسر رزق بمعرض الكتاب

جنازة الفنانة عايدة عبدالعزيز

جنازة المخرج جلال الشرقاوى

محطة تل أبيب

المزيد

تعزيز التنسيق بين إسرائيل وأمريكا.. توابع مقتل زعيم داعش فى سوريا

وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع رئيس وزراء فلسطين آفاق إحياء العملية السياسية لإنهاء الاحتلال

الزيارة الأولى.. ماذا فعل وزير الجيش الإسرائيلى فى البحرين؟