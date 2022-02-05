السبت 05 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

للطلاب الراسبين.. كيف تتقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

امتحانات
امتحانات

حددت الإدارة العامة للامتحانات، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقدم الطلاب الراسبين والمفصولين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022، على نظام المنازل.


وتضمنت الأوراق الآتي:


- تقوم المدرسة بتسجيل الطلاب واعطاءهم الكود للتسجيل بالاستمارة، مع مراعاة عدد سنوات التقدم، وإذا تعذر يتوجه لإداوة شئون الطلبة والامتحانات بديوان المديرية.
- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي بحوالة قيمتها 18 جنيها، وطابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات ويستخرج من المديرية.
- بيان نجاح الصف الأول الثانوي بحوالة قيمتها 18 جنيها، وطابع دعم مشروعات 10 جنيهات ويستخرج من الإدارة التابعة لها المدرسة.
- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي قيمتها 18 جنيها، وطابع دعم مشروعات فئة 10 جنيهات.
- للطلاب الراسبين يقدم بالإضافة لما سبق بيان رسوب ويستخرج من المديرية.
-الطالب المفصول يرفق قرار الفصل.
-الطالب الذي سحب الملف يرفق طلب سحب الملف.
-الاستمارة الإلكترونية 4 صفحات لمنازل جدد و8 صفحات لمنازل راسب.
- طابع دعم مشروعات 10 جنيهات يلصق على الاستمارة.
- 2 صور حديثة بخلفية بيضاء للطالب وتكون نفسها على الاستمارة، وعليها اسم الطالب وتختم الصور من الخلف.
- شهادة ميلاد حديثة للطالب.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.
- إيصال سداد رسم الامتحان من البريد بكود الطالب.

مفهوم بحث الحالة لطلاب الثانوية العامة

في سياق منفصل أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مفهوم بحث الحالة لطلاب الثانوية العامة.


وقالت في خطاب لها: «هي إفادة يحصل عليها الطالب الذي تجاوز سنة دراسية أو أكثر ولم يتقدم لأداء امتحان في هذه السنوات للحصول على شهادة الثانوية العامة.

وأضافت: «يتم البحث من خيال لجنة النظام والمراقبة التابعة لها الطالب، وعند التأكد من عدم حصوله على شهادة الثانوية العامة خلال هذه الفترة يسمح له بأداء الامتحان.

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وائل لطفي

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